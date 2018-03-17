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Beşiktaş yönetiminden Talisca'ya bir teklif daha

Siyah-beyazlı takımda Anderson Talisca belirsizliği devam ederken, Beşiktaş Yönetimi’nin Brezilyalı yıldıza yeni bir teklif yapacağı ortaya çıktı.

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Siyah-beyazlı takımda Anderson Talisca belirsizliği devam ederken, Beşiktaş Yönetimi’nin Brezilyalı yıldıza yeni bir teklif yapacağı ortaya çıktı.

İngiltere Premier Lig’den bir teklif gelmesi halinde gitmeyi düşünen Talisca’ya, “Gidecekse de bizim üzerimizden git. Biz senin bonservisini alalım. Daha sonra sözleşmene istediğin bir kulüpten teklif gelmesi halinde gidebilirsin yönünde özel bir madde koyarız” diyeceği öğrenildi.

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