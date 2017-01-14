Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'a 170 milyon dolarlık kredi

Denizbank-Ziraat Bankası konsorsiyumundan kredi alan Beşiktaş, 130 milyon dolar civarındaki kredi borçlarını tek kaleme indirirken vadeyi daha da uzattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş yönetimi mali yönden kulübü rahatlatmak adına çok önemli bir adım attı. Siyah-beyazlılar uzun süredir devam eden görüşmelerin neticesinde Denizbank-Ziraat Bankası konsorsiyumundan 170 milyon dolar kredi aldı. 
 
Yönetim bu parayla daha önceki yönetimlerden kalan ve Fikret Orman zamanında dönemin şartlarına göre alınan tüm kredileri kapatarak kredi borçlarını tek kaleme indirdi. Ayrıca borç daha uzun vadeye yayıldı. Şimdi siyah-beyazlıların yıllık gelirlerinin, giderleri karşılaması daha mümkün hale geldi.
 
UEFA’nın denetimi altında olan siyah-beyazlılar bilindiği gibi bu sene sonunda en fazla 10 milyon Euro zarar açıklayabilecek. Kartal’ın gelecek sene için ise  UEFA’ya ‘denk bütçe’ sözü var.  Alınan bu kredi sayesinde UEFA kriterlerini yerine getirebilmek de artık çok daha kolaylaştı. 
 
AÇIKLAMA YAPILACAK
 
UEFA ile anlaşma yaptıktan sonra son iki sezonda hükümleri eksiksiz yerine getiren Beşiktaş, kalan 40 milyon ile başka borçlarını ödeyecek. Üzerinde temlik bulunan birçok gelir kaynağını açacak olan yönetim, böylece kulübe sıcak para girişi sağlamayı planlıyor. Beşiktaş, aldığı bu krediyle ilgili olarak önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacak ve camiayı bilgilendirecek.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Zeytinburnu'nda bina çöktü

Zeytinburnu'nda bina çöktü

Vatanım Sensin'de nefesleri kesen sahne

Vatanım Sensin'de nefesleri kesen sahne

Donmuş tilkiyi bulan avcılar şoke oldu

Donmuş tilkiyi bulan avcılar şoke oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA