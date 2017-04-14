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Beşiktaş'a 30 bin kişilik dev destek!

Lyon-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında ne kadar Türk taraftar olduğu belli oldu! 30 bine yakın Türk taraftar, Lyon-Beşiktaş maçı için Park Olimpik Lyon'da yerlerini aldı.

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Lyon-Beşiktaş maçına Beşiktaşlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Fransa'da yaşayan siyah-beyazlı taraftarların yanı sıra Türkiye ve çevre ülkelerden Lyon'a gelen çok sayıda taraftar, statta kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Mücadeleyi 30 bine yakın siyah-beyazlı taraftar izledi. Beşiktaş, arkasına aldığı taraftar desteğiyle adeta bir iç saha maçı oynadı. Maç öncesinde yaşanan olaylar sonrası kale arkasındaki bazı Olympique Lyonlu taraftarların yerinden ayrıldığı gözlendi.

Lyon Stadı'nın üst bölümlerini siyah-beyazlı taraftarlar tamamen doldururken, Fransız taraftarların yoğunluğunun kale arkası tribünlerinde olduğu görüldü.

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