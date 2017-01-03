Beşiktaş'a Aboubakar şoku!

Bakan Zeybekci’den enflasyon değerlendirmesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2017 yılında Türkiye’de Türk lirasının yeniden değerlendirileceğini söyleyerek, talebin arttırılması ve milli para ile daha çok ticaret yapılabilmesi yönünde önemli adımlar atılacağını kaydetti. Bakan Zeybekci, enflasyonla ilgili hareketlenmenin ise geçici olduğunu dile getirdi.