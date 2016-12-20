Beşiktaş'a Bolu darbesi

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. maçında Beşiktaş, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Yoğun kar yağışı altında oynanan Boluspor - Beşiktaş maçının 90 dakikası 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın tek golünü 60. dakikada Kerim Frei atarken, Boluspor'un golünü 75. dakikada Özgür Özkaya kaydetti.

Bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Beşiktaş puanını 7'ye çıkarırken, liderliğini sürdürdü. Boluspor'un ise puanı 4 oldu.

Beşiktaş ile Boluspor grubun 4. maçında 27 Ocak'ta Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek.

KARŞILAŞMA YOĞUN KAR YAĞIŞIYLA BAŞLADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bazı önemli oyuncularını dinlendirmesine rağmen Aboubakar, Olcay, Gökhan İnler, Adriano gibi isimlere de Boluspor karşısında 11'de yer verdi.

Karşılaşma yoğun kar yağışı altında başladı ve ilk 45 dakikanın büyük bölümünde her iki ekip de topla oynamakta, pozisyona girmekte zorlandı.

Beşiktaş, ilk yarıdaki en önemli pozisyonuna Vincent Aboubakar ile girdi. Gelişen Boluspor atağında Beşiktaş savunması topu gelişigüzel bir şekilde uzaklaştırdı. Bir anda Boluspor savunmasının arkasına koşu yapan Vincen Aboubakar topla buluştu. Aboubakar ceza sahasına kadar topla girdikten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti ve top direğin az farkla yanından auta gitti.

İlk yarının kalan süresinde önemli bir pozisyon olmadı ve ilk 45 dakika 0-0 sona erdi.