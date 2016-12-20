Beşiktaş'a Bolu darbesi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş deplasmanda Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. maçında Beşiktaş, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Yoğun kar yağışı altında oynanan Boluspor - Beşiktaş maçının 90 dakikası 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş'ın tek golünü 60. dakikada Kerim Frei atarken, Boluspor'un golünü 75. dakikada Özgür Özkaya kaydetti.
Bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Beşiktaş puanını 7'ye çıkarırken, liderliğini sürdürdü. Boluspor'un ise puanı 4 oldu.
Beşiktaş ile Boluspor grubun 4. maçında 27 Ocak'ta Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek.
KARŞILAŞMA YOĞUN KAR YAĞIŞIYLA BAŞLADI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bazı önemli oyuncularını dinlendirmesine rağmen Aboubakar, Olcay, Gökhan İnler, Adriano gibi isimlere de Boluspor karşısında 11'de yer verdi.
Karşılaşma yoğun kar yağışı altında başladı ve ilk 45 dakikanın büyük bölümünde her iki ekip de topla oynamakta, pozisyona girmekte zorlandı.
Beşiktaş, ilk yarıdaki en önemli pozisyonuna Vincent Aboubakar ile girdi. Gelişen Boluspor atağında Beşiktaş savunması topu gelişigüzel bir şekilde uzaklaştırdı. Bir anda Boluspor savunmasının arkasına koşu yapan Vincen Aboubakar topla buluştu. Aboubakar ceza sahasına kadar topla girdikten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti ve top direğin az farkla yanından auta gitti.
İlk yarının kalan süresinde önemli bir pozisyon olmadı ve ilk 45 dakika 0-0 sona erdi.
SESSİZLİĞİ BOZAN GOL KERİM FREI'DAN GELDİ
Mücadelenin ikinci yarısı, biraz daha hareketli geçti. Kar yağışının devam ettiği ikinci yarıda sessizliği bozan gol Kerim Frei'dan geldi. Sol kanatta topla buluşan Muhammed Enes Durmuş, rakibinden sıyrıldıktan sonra pasını penaltı noktasına doğru hareketlenen Kerim Frei'a çıkardı. Kerim bekletmeden yaptığı vuruşla 60. dakikada Beşiktaş'ı Boluspor karşısında 1-0 öne geçirdi.
Golden sonra Boluspor'da teknik direktör Fuat Çapa, iki oyuncu değişikliğine gitti. Ev sahibi ekipte 61. dakikada Mamadou Diarra, Renato Arapi'nin yerine oyuna girerken, 70. dakikada Tunahan Çiçek kenara gelirken, Kutay Aydın oyuna dahil oldu.
BECK'E ÇARPAN TOP TOLGA'YI YANILTTI...
Boluspor, 75. dakikada Beşiktaş ceza yayına yakın bir noktada serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanmak için topun başına Özgür Özkaya geçti. Özgür Özkaya sert bir şut çıkarırken, top Andreas Beck'e çarptı ve Tolga Zengin'i yanıltarak Beşiktaş ağlarına gitti. Boluspor 75. dakikad gelen bu golle skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmadı ve Boluspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.