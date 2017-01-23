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Beşiktaş'ın son kararı Mario Mandzukic

Ulloa, Jackson Martinez, Fernando Torres gibi golcülerle ilgilenen Beşiktaş'ın Hırvat yıldız Mario Mandzukic için Juventus'un kapısını çalacağı öğrenildi.

  • Milliyet
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Transfer çalışmalarında artık sona doğru yaklaşan ve kiralama seçeneğiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, bir kaç gün içerisinde tercihlerindeki son kararı verecek. 
 
Bugüne kadar Mandzukic, Martinez, Eder, Ulloa ve Torres gibi tecrübeli golcüleri gündemine alan yönetimin, Hırvat golcüde sona yaklaştığı öğrenildi.Siyah - beyazlı yönetimin, Mitrovic’in menajeriyle kurduğu iyi ilişkileri, devam ettirme niyetinde olduğu bildirildi. Bir süredir Mandzukic’i kiralamayı çok isteyen Beşiktaş’ın, Martinez’in raporlarını beklerken, Hırvat golcüyü kiralamayı da zorladığı ortaya çıktı. 
 
Beşiktaş’ın sol beki Adriano’nun, Juventus’un gündemine gelmesini de fırsat bilen siyah-beyazlı yönetim, Mandzukic’i kiralayamaması durumunda diğer alternatiflere bakacak.Kartal’ın ikinci sırasında, bonservisi Shakhtar Donetsk’te bulunan Ukraynalı Pylyp Budkivsky’nin bulunduğu dile getirildi.
 
Öte yandan Beşiktaş’a geri gelmeyi çok isteyen Demba Ba’nın sağlık raporlarını yakından inceleyen Beşiktaş Yönetimi, Senegalli oyuncunun geri dönüşüne sıcak bakmıyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in, maç eksiği olmayan bir forvet istemesi nedeniyle siyah - beyazlı yönetim, eski futbolcusunu gündem dışı bıraktı.

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