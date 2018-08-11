Beşiktaş'a müjde! 3 talip birden

Yıllık 4,5 milyon euroya yakın para kazanan 33 yaşındaki golcüyü La Liga ekipleri Rayo Vallecano ve Celta Vigo'nun istediği ifade edildi. Ancak iki kulübün de Negredo’nun yüksek maaşı nedeniyle resmi bir teklifte bulunamadığı öğrenildi. İspanyol golcüye Avustralya'nın Sydney kulübünün de ilgisi olduğu bildirilirken, Negredo’nun eşinin, “Ya Türkiye ya İspanya” diye direttiği aktarıldı. 33 yaşındaki oyuncu geçen sezon 31 Süper Lig maçında 7 gol 6 asistlik performans sergiledi.

(Gunes)