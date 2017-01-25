Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'a kötü haber! Zorya, Sobol’a vize vermiyor

Devre arası Beşiktaş’ın en önemli hedeflerinden olan Eduard Sobol için Ukrayna basınındaki haberler dikkat çekti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Haberlerde yetenekli defans oyuncusunun Avrupa’da oynamaya sıcak baktığı belirtilirken, Zorya’nın kabul etmesi durumunda Türkiye’ye gitmek istediği ifade edildi. 21 yaşındaki sol bekin ayrıca Türkiye’deki taraftar ortamından etkilendiği ve bu nedenle Beşiktaş transferine sıcak baktığı kaydedildi. Genç futbolcunun bonservisine sahip olan Shakhtar Donetsk’in transfer teklifine sıcak bakacağı, ancak Zorya’nın Sobol’un ayrılmasından yana olmadığı da vurgulandı. 
 
Kontenjan problemi
 
Beşiktaş, Demba Ba’yı renklerine bağlarsa 15 yabancıya ulaşarak kontenjanı bir oyuncu aşacak. Mevcut statüye göre şu an kadrosunda 14 yabancısı olan siyah-beyazlı takım, Demba Ba veya başka bir lejyoneri transfer ederse elindeki yabancılardan biriyle yollarını ayırmak zorunda kalacak.
 
Mitrovic transferi ardından gözden çıkarılan Rhodolfo’nun takımdan ayrılmayı kabul etmemesi nedeniyle formül arayan siyah-beyazlılar, Juventus’un talip olduğu Adriano’yu elden çıkarma ihtimalini masada tutuyor. 
 
Milliyet

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cenaze töreninde ilginç olay!

Cenaze töreninde ilginç olay!

Uzayda çekilen müthiş selfieler

Uzayda çekilen müthiş selfieler

Ünlülere benzeyen sıradan insanlar

Ünlülere benzeyen sıradan insanlar

Adana Adliyesi yakınlarında silahlı kavga

Adana Adliyesi yakınlarında silahlı kavga

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA