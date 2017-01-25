Beşiktaş'a kötü haber! Zorya, Sobol’a vize vermiyor

Haberlerde yetenekli defans oyuncusunun Avrupa’da oynamaya sıcak baktığı belirtilirken, Zorya’nın kabul etmesi durumunda Türkiye’ye gitmek istediği ifade edildi. 21 yaşındaki sol bekin ayrıca Türkiye’deki taraftar ortamından etkilendiği ve bu nedenle Beşiktaş transferine sıcak baktığı kaydedildi. Genç futbolcunun bonservisine sahip olan Shakhtar Donetsk’in transfer teklifine sıcak bakacağı, ancak Zorya’nın Sobol’un ayrılmasından yana olmadığı da vurgulandı.

Kontenjan problemi

Beşiktaş, Demba Ba’yı renklerine bağlarsa 15 yabancıya ulaşarak kontenjanı bir oyuncu aşacak. Mevcut statüye göre şu an kadrosunda 14 yabancısı olan siyah-beyazlı takım, Demba Ba veya başka bir lejyoneri transfer ederse elindeki yabancılardan biriyle yollarını ayırmak zorunda kalacak.

Mitrovic transferi ardından gözden çıkarılan Rhodolfo’nun takımdan ayrılmayı kabul etmemesi nedeniyle formül arayan siyah-beyazlılar, Juventus’un talip olduğu Adriano’yu elden çıkarma ihtimalini masada tutuyor.

Milliyet