Jackson Martinez'e Mendes engeli

Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda ara transfer döneminde takıma yeni bir forvet kazandırmak için çalışmalarını yürüten Siyah-Beyazlılar, Çin Ligi’nin son şampiyonu Guangzhou’nun Kolombiyalı yıldızı Jackson Martinez’e kancayı takmıştı.

Yıldız futbolcunun dünyaca ünlü menaceri Jorge Mendes’in Türkiye’deki ortağı Ahmet Bulut’a bu transferi bitirmesi konusunda tam yetki veren yönetim, büyük mesafe kat ettiği transfer konusunda beklediğini alamadı. 30 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Guangzhou’yla yaptığı pazarlıklarda sona gelen Siyah-Beyazlılar, menacer Jorge Mendes’in bu isim için Avrupa’dan 2 kulübün yüksek bütçeli teklifini iletmesi sonrasında geri planda kaldı.

Satın almak istiyorlar

Mendes’in getirdiği 2 teklifin de Martinez’i satın almayı içeren öneriler olması sonrasında Beşiktaş’ın görüşmelerde devre dışı kaldığı ve yıldız ismin de geleceği konusundaki kararı Portekizli menaceri bıraktığı bildirildi.

Guangzhou Evergrande, geçen sezon Atletico Madrid’ten 42 milyon Euro’ya (168 milyon TL) aldığı Martinez’in; 62 golle elde ettikleri lig şampiyonluğuna sadece 4 gollük katkı yapmasını ve 14 milyon Euro’luk (56 milyon TL) maaşını göz önünde bulundurarak ayrılık kararı almıştı. (Fanatik)