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Beşiktaş'a Uzak Doğu'dan teklif

Geçen yaz yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çin'e giden ve orada Schalke 04'le hazırlık maçı yapan Beşiktaş'ın Uzak Doğu'ya açılma planları sürüyor. Fikret Orman, Singapur'dan teklif aldıklarını dile getirdi.

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Uzak Doğu’ya açılma planları yapan ve bunun başlangıcını geçen sezon Çin seferi ile başlatan Beşiktaş’ta başkan Fikret Orman’ın kafasında bu kez Singapur var.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Fikret Orman yaptığı açıklamada şampiyon olmaları halinde Arsenal ve PSG gibi devlerin yer alacağı bir turnuvaya davet aldıklarını söyledi. Ligdeki sıralamaya göre bu turnuvaya katılıp katılmayacağı belli olacak Kartal’ın ayrıca bu sezon da bir Çin programı bulunuyor.

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