FIFA kokartlı eski kadın Süper Lig yardımcı hakemi Seçim Demirel, Beşiktaş-Antalyaspor maçında kural hatası yapıldığını öne sürdü.

Seçim Demirel, kendisine ait sosyal medya hesabından, "Beşiktaş AŞ yardımcı antrenörü saha içerisine müdahalede bulundu oyunu durduran hakem kural gereği oyunu Direk Serbest Vuruşla başlatması gerekirken Hakem Atışıyla başlattı bu bir kural hatasıdır." ifadelerini kullandı.

Seçim Demirel, aşağıda yer alan kuralın görselini de iletisiyle birlikte paylaştı. (Sporx)