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Lyon'un antrenörlerinden Caçapa,Yusuf Yazıcı'ya hayran kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşen ve Trabzonspor - Beşiktaş maçını takip etmek için Şenol Güneş Stadı'na gelen Claudio Caçapa, genç yıldız Yusuf Yazıcı için bol bol not tuttu.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finaldeki rakibi Fransız ekibi Olympic Lyon'un antrenörlerinden Claudio Caçapa, Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.

13 Nisan'da Fransa'da Beşiktaş ile oynayacakları ilk maç öncesi Beşiktaş'ı Trabzonspor karşısında izleyerek notlar tutan Lyon antrenörü, bordo mavili kulübün genç yıldızına hayran kaldı. Oyunda kaldığı sürede 2 asist yapıp, 3 de kilit pası veren Yusuf'un paslarında yüzde 76'lık başarı sağlaması eski bir stoper olan Caçapa'nın ilgisini çekti.

Yusuf Yazıcı, girdiği ikili mücadelelerin 5'ini kazandı. Caçapa, maç sonunda karşılaşmanın ve genç oyuncunun istatistiklerini istedi. Bu arada Yusuf Yazıcı, Süper Lig kariyerinde ilk 11'de sahaya çıktığı 13 maçta 5 gol ve 7 asist yaparak 12 gole direkt katkıda bulundu. Fransızların bu gözlemin ardından genç futbolcuyu takibe alabilecekleri öne sürüldü.

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