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Beşiktaş'ın yıldızı Adriano Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak

Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi önemli bir eksik var; Adriano. Brezilyalı oyuncunun maça yetişmeyeceği bildirildi.

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Beşiktaş'ta Brezilyalı sol bek oyuncusu Adriano sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alamayacak.
 
Sol baldır adale zarında yırtık tespit edilen Brezilyalı oyuncu, Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada siyah beyazlı formayı giyemeyecek
 
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in bu bölgede Atiba, Necip ya da Medel'i denemesi bekleniyor.

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