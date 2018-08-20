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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Partizan, UEFA'dan seyircisiz oynama cezası aldı

UEFA Disiplin Kurulu’na sevk edilen Partizan, seyircisiz oynama cezası aldı.

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Tottenham maçında taraftarın ırkçı söylemleri nedeni ile UEFA Disiplin Kurulu’na sevk edilen Partizan, seyircisiz oynama cezası aldı. Partizan-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak.

Partizan ile Beşiktaş arasındaki ilk maç 23 Ağustos Perşembe günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanacak.

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