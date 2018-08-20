Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Partizan, UEFA'dan seyircisiz oynama cezası aldı
UEFA Disiplin Kurulu’na sevk edilen Partizan, seyircisiz oynama cezası aldı.
Tottenham maçında taraftarın ırkçı söylemleri nedeni ile UEFA Disiplin Kurulu’na sevk edilen Partizan, seyircisiz oynama cezası aldı. Partizan-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak.
Partizan ile Beşiktaş arasındaki ilk maç 23 Ağustos Perşembe günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanacak.
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