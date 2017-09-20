Beşiktaş'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Leipzig, Bundesliga mücadelesinde deplasmanda Augsburg'a 1-0 yenildi
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 5. hafta maçında Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig, deplasmanda Augsburg'a 1-0 mağlup oldu.
WWK Arena'da oynanan maçta ev sahibi Augsburg, 4. dakikada Michael Gregoritsch'in attığı golle 1-0 öne geçti ve müsabaka sonuna kadar skoru koruyarak sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Leipzig 7 puanda kalırken, Augsburg puanını 10'a çıkardı.
Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci hafta maçında 26 Eylül'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.