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Beşiktaş'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Leipzig, Bundesliga mücadelesinde deplasmanda Augsburg'a 1-0 yenildi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 5. hafta maçında Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig, deplasmanda Augsburg'a 1-0 mağlup oldu.

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WWK Arena'da oynanan maçta ev sahibi Augsburg, 4. dakikada Michael Gregoritsch'in attığı golle 1-0 öne geçti ve müsabaka sonuna kadar skoru koruyarak sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Leipzig 7 puanda kalırken, Augsburg puanını 10'a çıkardı.

Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci hafta maçında 26 Eylül'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

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