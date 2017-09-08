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Beşiktaş'ın Kaan Ayhan teklifi reddedildi

Beşiktaş'ın, Kaan Ayhan için Fortuna Düsseldorf'a yaptığı teklif reddedildi. Beşiktaş transfer dönemini kapattı.

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Beşiktaş'ın transferin son günlerinde temasa geçtiği Kaan Ayhan için Fortuna Düsseldorf'tan olumsuz cevap geldi.
 
Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf, oyuncuyu takımda tutmak kararı verdiklerini belirterek, Beşiktaş'ın teklifini reddetti.
 
Beşiktaş, Hırvatistan ile oynadığımız mücadelede sağ bekte forma giyen ve oynadığı oyunla beğeni toplayan Kaan Ayhan için 1 milyon euro bonservis bedeli önermişti.
 
Beşiktaş bu gelişmenin ardından, transferde başka hamle yapmamaya karar verdi ve transfer dönemini resmi olarak kapattı.
 
Sporx

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