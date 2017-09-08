Beşiktaş'ın Kaan Ayhan teklifi reddedildi
Beşiktaş'ın, Kaan Ayhan için Fortuna Düsseldorf'a yaptığı teklif reddedildi. Beşiktaş transfer dönemini kapattı.
Beşiktaş'ın transferin son günlerinde temasa geçtiği Kaan Ayhan için Fortuna Düsseldorf'tan olumsuz cevap geldi.
Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf, oyuncuyu takımda tutmak kararı verdiklerini belirterek, Beşiktaş'ın teklifini reddetti.
Beşiktaş, Hırvatistan ile oynadığımız mücadelede sağ bekte forma giyen ve oynadığı oyunla beğeni toplayan Kaan Ayhan için 1 milyon euro bonservis bedeli önermişti.
Beşiktaş bu gelişmenin ardından, transferde başka hamle yapmamaya karar verdi ve transfer dönemini resmi olarak kapattı.
Sporx
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.