Beşiktaş'ın Kaan Ayhan teklifi reddedildi

Beşiktaş'ın transferin son günlerinde temasa geçtiği Kaan Ayhan için Fortuna Düsseldorf'tan olumsuz cevap geldi.

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf, oyuncuyu takımda tutmak kararı verdiklerini belirterek, Beşiktaş'ın teklifini reddetti.

Beşiktaş, Hırvatistan ile oynadığımız mücadelede sağ bekte forma giyen ve oynadığı oyunla beğeni toplayan Kaan Ayhan için 1 milyon euro bonservis bedeli önermişti.

Beşiktaş bu gelişmenin ardından, transferde başka hamle yapmamaya karar verdi ve transfer dönemini resmi olarak kapattı.

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