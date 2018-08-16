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Beşiktaş'ın rakibi Partizan oldu

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi Play Off turundaki rakibi Sırbistan’ın Partizan takımı oldu!

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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek  Beşiktaş'ın rakibi belirlendi.

Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 2-1 yendiği Danimarka ekibi  Nordsjaelland'ı rövanşta da 3-2 mağlup eden Sırbistan'ın Partizan takımı,  Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibi oldu.

Beşiktaş ile Partizan arasındaki Avrupa Ligi play-off turu  karşılaşmaları, 23 ve 30 Ağustos'ta oynanacak.

Turu geçen taraf, Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak  kazanacak.

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