Beşiktaş'ın yeni sağ beki Gary Medel olacak

Beşiktaş'ta performansından bir türlü memnun kalınmayan Andreas Beck'le yollar kesin olarak ayrıldı. Bu gelişmenin ardından Teknik Direktör Şenol Güneş'in Gökhan Gönül iyileşinceye kadar 3 isim üzerinde durduğu gelen bilgiler arasında. Tecrübeli hocanın zaman zaman sağ bekte oynattığı Adriano'yu bu mevkide düşünmediği Medel, Necip ve Atiba Hutchinson isimleri üzerinde durduğu gelen bilgiler arasında. Daha önce bu mevkide birçok kez oynayan Medel birinci favori durumunda.

ALTERNATİFİ ÇOK

Şenol Güneş'in takımda bir joker gibi gördüğü Necip Uysal da adaylar arasında yer alan başka bir oyuncu. Necip'in dışında ön libero olarak görev yapan Atiba da sağ bek adayları arasında. Atiba sağ bek olduğu zaman da onun bıraktığı yeri Medel'in doldurması planlanıyor. Gökhan Gönül'ün iyileşmesi durumunda ise tecrübeli futbolcu yeniden sağ bekteki görevine dönmüş olacak.

(Takvim)