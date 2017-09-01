Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ın yeni sağ beki Gary Medel olacak

Beck ile yolları ayıran Siyah-Beyazlı takımda Gökhan Gönül iyileşene kadar 3 oyuncu bu boşluğu dolduracak. Güneş; Medel, Necip ve Atiba üzerinde duruyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ta performansından bir türlü memnun kalınmayan Andreas Beck'le yollar kesin olarak ayrıldı. Bu gelişmenin ardından Teknik Direktör Şenol Güneş'in Gökhan Gönül iyileşinceye kadar 3 isim üzerinde durduğu gelen bilgiler arasında. Tecrübeli hocanın zaman zaman sağ bekte oynattığı Adriano'yu bu mevkide düşünmediği Medel, Necip ve Atiba Hutchinson isimleri üzerinde durduğu gelen bilgiler arasında. Daha önce bu mevkide birçok kez oynayan Medel birinci favori durumunda.

ALTERNATİFİ ÇOK

Şenol Güneş'in takımda bir joker gibi gördüğü Necip Uysal da adaylar arasında yer alan başka bir oyuncu. Necip'in dışında ön libero olarak görev yapan Atiba da sağ bek adayları arasında. Atiba sağ bek olduğu zaman da onun bıraktığı yeri Medel'in doldurması planlanıyor. Gökhan Gönül'ün iyileşmesi durumunda ise tecrübeli futbolcu yeniden sağ bekteki görevine dönmüş olacak.

(Takvim)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabirin Karadenizli olduğunu anlayınca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabirin Karadenizli olduğunu anlayınca...

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

İşte dünyanın en güçlü orduları

İşte dünyanın en güçlü orduları

Dünyanın en güvenilir otomobilleri

Dünyanın en güvenilir otomobilleri

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA