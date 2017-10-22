Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gary Medel'i Boca Juniors istiyor Beşiktaş'ınsezon başında 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Inter'den aldığı ama beklentilerin uzağında kalan Gary Medel'e sürpriz bir talip çıktı. Şilili oyuncuyu sezon başında da isteyen Boca Juniors...