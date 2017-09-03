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Beşiktaşlı Milosevic İsrail yolcusu

Beşiktaş’ın elden çıkarmaya çalıştığı Milosevic, Maccabi Tel Aviv’e gidiyor. İsrail ekibinin ilgilendiği İsveçli savunma oyuncusu için iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

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Beşiktaş’ın elden çıkarmaya çalıştığı Milosevic, Maccabi Tel Aviv’e gidiyor. İsrail ekibinin ilgilendiği İsveçli savunma oyuncusu için iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Avrupa’nın aksine İsrail’de transfer döneminin devam etmesi ve 5 Eylül’e kadar süre bulunması nedeniyle, genç oyuncunun kısa süre içinde imza atması bekleniyor.
 
Kartal en geç Kurban Bayramı sonunda Milosevic gibi kadro dışı olan Boyko, Franco ve Aras’la da yollarını ayırmayı planlıyor. Bu futbolcuları göndererek hem onların oynayabilmesini sağlamak hem de tasarruf yapmak isteyen siyah-beyazlıların; Milosevic, Boyko, Franco ve Aras’a gereken kolaylığı sağlayacağı da dile getirildi.

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