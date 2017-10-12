Beşiktaşlı taraftarlardan, Ankara'ya gelen takımlarına coşkulu karşılama
Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Ankara'ya geldi.
Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyeti Esenboğa Havalimanı'nda 200'den fazla taraftar meşalelerle coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Siyah-beyazlı kafile otobüse binerek, kamp yapacağı otele gitti.
Beşiktaş - Gençlerbirliği mücadelesi yarın saat 20.00'de oynanacak.
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