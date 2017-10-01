Beşiktaşlı taraftarlardan Sosa'ya tepki
Trabzonspor'un Beşiktaşlı eski futbolcusu Jose Sosa, Vodafone Park'taki dev maç öncesi siyah-beyazlı taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Süper Lig'in 7. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi, bordo-mavili takımda forma giyen siyah-beyazlıların eski futbolcuları Jose Sosa ile Olcay Şahan'a ne tepki verileceği merak konusu olmuştu.
Sosa'ya ıslık, Olcay'a alkış
Vodafone Park'taki zorlu mücadele öncesi Beşiktaşlı taraftarlar Jose Sosa'yı ıslıklarken, Olcay Şahan'ı ise tribünlere çağırarak alkışladı.
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