Kerim Frei’ya Ada’dan WBA talip oldu
Kara Kartal’da bu sezon görev aldığı kısıtlı sürede takımına önemli katkı sağlayan Kerim Frei için İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich’in takibi sürüyor.
Ada ekibinin Galli menaceri Tony Pulis’in, Fulham formasıyla Premier Lig tecrübesi bulunan 23 yaşındaki futbolcuyu takımında görmek istediğini ilettiği ve bu isim için ara transfer döneminde kulübün Beşiktaş’ın kapısını resmen çalacağı bildirildi.
(Fanatik)
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