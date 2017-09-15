Beşiktaşlı yöneticiler: Eskiden bizi yok sayıp, '3 değil 2 büyük var' derlerdi, şimdi tek büyük var o da Beşiktaş

Devler Ligi'ne Porto deplasmanında galibiyetle başlayan Beşiktaş'ın keyfine diyecek yok... Dönüş yolculuğu sırasında yöneticilerden ezeli rakiplere çarpıcı mesajlar geldi. Bir yönetici, "Eskiden bizi yok sayıp, '3 değil 2 büyük var' derlerdi. Şimdi tek büyük var. O da Beşiktaş" ifadesini kullandı

TÜRK FUTBOLUNUN GURURU

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın köy takımlarına elendiğini söyleyen yöneticiler, "Biz Avrupa devini deplasmanda dize getirdik. Türk futbolunun bir kez daha gururu olduk" diye konuştu.

ARADAKİ MAKAS AÇILIYOR

Futbol otoriteleri de Beşiktaş ile ezeli rakipleri arasındaki makasın giderek açıldığına dikkat çekerken, "Hem saha içinde hem saha dışında büyük bir başarı hikayesi yazılıyor" dedi.

FENER'İN BÜYÜK HASRETİ

F.Bahçe'nin 9 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemediğini, G.Saray'ın da 2 yıldır Avrupa'da olmadığına dikkat çeken otoriteler, "Artık Beşiktaş'ı durdurmak çok zor olacak" görüşünde birleşti.