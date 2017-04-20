Beşiktaş-Lyon (CANLI)

Bir anda Beyaz Saray toplantısına girdi

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın basın toplantısının sürpriz bir ziyaretçisi vardı. Başkan Donald Trump, Amerikan Futbol Ligi şampiyonu New England Patriots'un kabul edecekti. Ancak oyunculardan Rob Gronkowsk, yolunu kaybetti, sözcünün basın toplantısı yaptığı salona girdi.