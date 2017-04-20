Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş-Lyon (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş sahasında Lyon'u konuk ediyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Lyon ile tarihi bir karşılaşma oynuyor. Kritik maçı dilerseniz STAR.COM.TR üzerinden anbean takip edebilirsiniz.
 
KADROLAR

Beşiktaş:  Fabri, Gökhan, Mitrovic, Tosic, Adriano, Oğuzhan, Atiba, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk Tosun

Lyon:  Lopes, Morel, Diakhaby, Nkoulou, Jallet, Gonalons, Tousart, Tolisso, Valbuena, Cornet, Lacazette

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP'lilerin umudu: 2. Gezi olayları

CHP'lilerin umudu: 2. Gezi olayları

Referandumda kim ne yönde oy kullandı? İşte anket sonuçları

Referandumda kim ne yönde oy kullandı? İşte anket sonuçları

SAS komandoları Cerablus'ta kritik görevde

SAS komandoları Cerablus'ta kritik görevde

Çılgın sanatçı müzede kuluçkaya yattı

Çılgın sanatçı müzede kuluçkaya yattı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA