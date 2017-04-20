Beşiktaş-Lyon (CANLI)
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş sahasında Lyon'u konuk ediyor.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Lyon ile tarihi bir karşılaşma oynuyor. Kritik maçı dilerseniz STAR.COM.TR üzerinden anbean takip edebilirsiniz.
KADROLAR
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Mitrovic, Tosic, Adriano, Oğuzhan, Atiba, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk Tosun
Lyon: Lopes, Morel, Diakhaby, Nkoulou, Jallet, Gonalons, Tousart, Tolisso, Valbuena, Cornet, Lacazette
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