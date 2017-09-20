Beşiktaş'ta 7 günlük sıkıyönetim

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, “Önümüzde 3 zor maç var. F.Bahçe, Leipzig ve Trabzon. Bu dönemi geçirebilirsek çok daha iyi oluruz. Şanssızlığımız F.Bahçe maçından sonra kritik Leipzig maçını oynayacağız. Leipzig’i kazanırsak daha büyük avantaj yakalayacağız. Zorluk var ama fizik olarak iyi durumdayız. Oyuncu değişiklikleri olabilir. Cumartesi ve Salı oynayacağız. Süre az. Kadromuz çok geniş değil. Tüm limitleri kullanıyoruz” diye konuşmuştu.

İLK 10 HEDEFİNE ÇOK YAKLAŞACAK

Beşiktaş’ın bu süreçte oynayacağı 3 maçın sonucu 9 puan olursa hayalleri gerçekleştirme yolunda dev bir adım atılacak. Avrupa’nın ilk 10 takımı arasında kendine yer bulmak hedefiyle sezona başlayan Beşiktaş şu anda UEFA sıralamasına göre 12’nci. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıkarsa ilk 10 için de önemli bir ivme yakalayacak. Böyle bir ihtimal halinde grup liderliğini koruyacak olan Siyah-Beyazlılar’a çıkmak için kalan 4 karşılaşmada 4 puan daha alması yetecek. Bu kulübün ekonomik anlamda büyümesi için de önemli bir ivme sağlayacak.

ÖZGÜVEN PATLAMASI YAPACAK

F.Bahçe deplasmanında alınacak 3 puan ve ardından Trabzonspor’un mağlup edilmesi halinde ligde de Kartal’ın yolu açılacak. Bu sonuçları alması halinde rakiplerine psikolojik üstünlük kuracak olan Kartal, bir anlamda onları kaosa da itecek. Bu başarı oyuncuların özgüvenini de pekiştirecek.

Akşam