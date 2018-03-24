Beşiktaş'ta Anderson Talisca bilmecesi

Beşiktaş'ın Anderson Talisca konusundaki çalışmaları devam ediyor. Portekiz'de yayın yapan A Bola Gazetesi, Talisca konusunda Beşiktaş'ın yaşadığı sıkıntıları devam ediyor.

Siyah-beyazlıların 21 milyon euroluk opsiyonuyla kadrosunda kalıcı olarak tutmayı düşündüğü Brezilyalı yıldızın, maaş konusunda istekleri ön plana çıkarıldı.

24 yaşındaki futbolcunun, yıllık maaş konusunda bazı anlaşmazlıkları bulunuyor. 3 milyon euro yıllık maaş isteyen Talisca'nın bu rakamın aşağısına inmeyi kabul etmediği öne sürüldü.

Beşiktaş'ın da 3 milyon eurodan aşağı bir maaş vermeyi planladığı aktarıldı. Bu nedenle Talisca'nın Benfica'dan 21 milyon euroya alınma konusundaki pürüzün maaş konusu olduğu dile getirildi.

Şu anda İngiltere'den Manchester United ve Liverpool'un yakın takibinde olan Talisca'ya buradaki kulüplerin ciddi yatırım yapma hedeflerinin olması da transfer durumundaki önemli bir diğer detay olarak ele alındı.

(Skorer)