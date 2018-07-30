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Beşiktaş'ta Babel maaşına zam istiyor

Atiba ile sözleşme uzatan Beşiktaş'ta sırada Adriano ve Babel var ama Hollandalı yıldızın maaşına zam istemesi siyah beyazlı yönetimin işini zorlaştırıyor.

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Siyah-Beyazlılar, Atiba Hutchinson’ın sözleşmesini uzatmasının ardından harekete geçti. Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda Adriano Correia ve Ryan Babel ile de kontratını uzatmayı planlayan yönetim, UEFA Avrupa Ligi 2. tur rövanşında perşembe günü B36 Torshavn’la oynayacakları karşılaşma sonrasında harekete geçecek. 

Adriano ve Babel’in sözleşmesini uzatmak için menajerleriyle masaya oturacak olan Beşiktaşlı idareciler, böylelikle iki önemli yıldızından ilerleyen yıllarda da faydalanmayı hedefliyor. 

Babel zam istiyor

Brezilya ekibi Flamengo’ya transferi son anda gerçekleşmeyen tecrübeli kanat oyuncusu Ryan Babel’e, 1+1 yıllık kontratın önerileceği bildirildi. Kariyerine Beşiktaş’ta devam etmeye karar veren Babel’in, 2.1 milyon Euro’luk maaşının artırılması halinde Siyah-Beyazlılar’da kalmayı planlıyor. Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş’in kadrosundaki değişilmez isimleri arasında yer alan Adriano’ya da 1+1 senelik yeni öneri sunulacağı belirtildi.

(Fanatik)

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