Luiz Rhodolfo, Beşiktaş'a veda etmeye hazırlanıyor
Beşiktaş'ta Olcay Şahan'ın ardından Rhodolfo da ayrılığın eşiğine geldi. Siyah beyazlı yönetim, Brezilyalı stoper için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Siyah beyazlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Rhodolfo ile yolları ayırma kararı aldı.
Brezilya Ligi takımlarından teklifler alan 30 yaşındaki futbolcu, yönetimin anlaşacağı kulüp ile masaya oturacak.
Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından transferin tamamlanması bekleniyor.
Geçen sezon başında Gremio'dan 3.3 milyon Euro bonservisle transfer edilen ve 3 yıllık sözleşme imzalayan Rhodolfo, yaklaşık 1 yıl önce yaşadığı sakatlığın ardından eski formuna kavuşamadı.
Bu sezon yeniden forma şansı bulan Brezilyalı oyuncu, 8 maçta görev yaptı. Sakatlığının da etkisiyle bu karşılaşmalarda istenilen performansı gösteremeyen Rhodolfo, devre arasında takımdan ayrılması durumunda Beşiktaş'ta bir buçuk sezon görev yapmış olacak.
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