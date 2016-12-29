Beşiktaş'ta Cenk Tosun, kendini aştı

Siyah-beyazlı takımda geride kalan 2 sezona göre daha fazla şans bulan Cenk, bunu iyi değerlendirdi. Rakip filelere 10 gol bırakan Cenk, bu bölümde hem takımının hem de ligin en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti.

Siyah-beyazlı futbolcu bu gollerin 5'ini penaltıdan kaydetti.

En iyi ilk yarı performansı

Cenk Tosun, Süper Lig kariyerinde en iyi ilk yarı performansına da 16 maçta ulaştı.

2010-2011 sezonunda Gaziantepspor'a transfer olarak lig kariyerine başlayan Cenk, 17 haftalık ilk yarıda gol sevinci yaşayamadı. 2011-2012'de ilk yarıyı 2 golle tamamlayan Cenk Tosun, 2012-2013'te 4, 2013-2014'te de 7 gol kaydetti. 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın kadrosuna dahil olan Cenk, ilk sezonun birinci devresini 3 golle geçti. Geçen sezonun ilk yarısında 5 gol atan siyah-beyazlı oyuncu, 2016-2017'deki 16 haftalık bölümde 10 gole ulaşarak şimdiden kariyerinin en iyi ilk yarı performansını sergiledi.

Talisca, az maçta golcülüğünü gösterdi

Beşiktaş'ın bu sezon dikkati çeken transferlerinden olan Anderson Talisca, kısa sürede golcü kimliğini ortaya koydu.

Ligin 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan maçta ayağındaki kırık nedeniyle uzun süre sahalardan ayrı kalan Talisca, sadece 6 karşılaşmada forma giyebildi. 451 dakika süre alan Brezilyalı futbolcu, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

Aboubakar, bekleneni veremedi

Siyah-beyazlı ekipte Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, beklentilerin uzağında kaldı.

Transferi sezonunun başlamasının ardından gerçekleştirilen ve ilk iki maçı bu nedenle kaçıran Aboubakar, 14 maçta forma giyip sadece 3 gol atabildi.

Diğer golcüler

Siyah-beyazlı takımda Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Ömer Şişmanoğlu, Marcelo Guedes ikişer, Luiz Rhodolfo ile Adriano Correia ise birer kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın bir golünü ise Akhisar Belediyesporlu Hugo Rodallega kendi kalesine attı.

Takımın gol sayısı düştü

Teknik direktör Şenol Güneş ile geçen sezon yaşadığı şampiyonlukta hücum yollarındaki etkili oyunuyla dikkati çeken Beşiktaş, bu sezon aynı performansı sergileyemedi.

Geçen sezonki 16 maçta 37 gol atan siyah-beyazlı takım, 2016-2017'de ise 28 gol kaydedebildi.

AA