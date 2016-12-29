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Beşiktaş'ta Cenk Tosun, kendini aştı

Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünde 28 gol atan Beşiktaş'ta öne çıkan isim Cenk Tosun oldu.

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Siyah-beyazlı takımda geride kalan 2 sezona göre daha fazla şans bulan  Cenk, bunu iyi değerlendirdi. Rakip filelere 10 gol bırakan Cenk, bu bölümde hem  takımının hem de ligin en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti.
 
Siyah-beyazlı futbolcu bu gollerin 5'ini penaltıdan kaydetti.
 
En iyi ilk yarı performansı
 
Cenk Tosun, Süper Lig kariyerinde en iyi ilk yarı performansına da 16  maçta ulaştı.
 
2010-2011 sezonunda Gaziantepspor'a transfer olarak lig kariyerine  başlayan Cenk, 17 haftalık ilk yarıda gol sevinci yaşayamadı. 2011-2012'de ilk  yarıyı 2 golle tamamlayan Cenk Tosun, 2012-2013'te 4, 2013-2014'te de 7 gol  kaydetti. 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın kadrosuna dahil olan Cenk, ilk sezonun  birinci devresini 3 golle geçti. Geçen sezonun ilk yarısında 5 gol atan  siyah-beyazlı oyuncu, 2016-2017'deki 16 haftalık bölümde 10 gole ulaşarak  şimdiden kariyerinin en iyi ilk yarı performansını sergiledi.
 
Talisca, az maçta golcülüğünü gösterdi
 
Beşiktaş'ın bu sezon dikkati çeken transferlerinden olan Anderson  Talisca, kısa sürede golcü kimliğini ortaya koydu.
 
Ligin 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan maçta ayağındaki kırık  nedeniyle uzun süre sahalardan ayrı kalan Talisca, sadece 6 karşılaşmada forma  giyebildi. 451 dakika süre alan Brezilyalı futbolcu, rakip fileleri 4 kez  havalandırdı.
 
Aboubakar, bekleneni veremedi
 
Siyah-beyazlı ekipte Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, beklentilerin  uzağında kaldı.
 
Transferi sezonunun başlamasının ardından gerçekleştirilen ve ilk iki  maçı bu nedenle kaçıran Aboubakar, 14 maçta forma giyip sadece 3 gol atabildi.
 
Diğer golcüler
 
Siyah-beyazlı takımda Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Ömer Şişmanoğlu,  Marcelo Guedes ikişer, Luiz Rhodolfo ile Adriano Correia ise birer kez gol  sevinci yaşadı.
 
Beşiktaş'ın bir golünü ise Akhisar Belediyesporlu Hugo Rodallega kendi  kalesine attı.
 
Takımın gol sayısı düştü
 
Teknik direktör Şenol Güneş ile geçen sezon yaşadığı şampiyonlukta  hücum yollarındaki etkili oyunuyla dikkati çeken Beşiktaş, bu sezon aynı  performansı sergileyemedi.
 
Geçen sezonki 16 maçta 37 gol atan siyah-beyazlı takım, 2016-2017'de  ise 28 gol kaydedebildi.
 
AA

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