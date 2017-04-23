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Beşiktaş'ta Demba Ba sürprizi!

Ara transferde kiralık olarak Beşiktaş'a dönen Demba Ba, Adanaspor maçında görev bekliyor.

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Şenol Güneş de Cenk Tosun'un cezası nedeniyle Demba Ba'yı yedek kulübesinde bekletecek. İlk 11'de ise Vincent Aboubakar olacak.
 
Tecrübeli hoca, maçın kopması halinde Senegalli forveti son 15 dakikada sahaya sürecek. Güneş, Gençlerbirliği maçında kadroya aldığı Ba'ya çok istemesine rağmen şans verememişti. Senegalli, UEFA listesinde de yoktu.

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