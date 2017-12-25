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Beşiktaş'ta Domagoj Vida krizi çıktı

Beşiktaş'la resmi sözleşmeye imza atan Vida, oynamayacağı maçlarda prim isteyince kriz çıktı.

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Beşiktaş'ın transferini bitirdiği,hatta forma bile giydirdiği Dinamo Kiev'in savunma oyuncusu Domagoj Vida'nın transferinde sürpriz bir kriz çıktı. Hırvat yıldızın menajeri, futbolcunun oynamayacağı maçlarda alınacak puanlar için de prim isteyince kriz çıktı.

Yöneticilerden Umut Güner ile Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, sorunu çözmek için Zagreb'e gitti. Siyah beyazlıların olayı tatlıya bağlayarak Vida'yı İstanbul'a getirecekleri bildirildi.

(Açık Mert Korkusuz) 

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