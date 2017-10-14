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Beşiktaş'ta gözler Monaco maçına çevrildi

Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta gözler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco karşılaşmasına çevrildi.

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Siyah-beyazlı takım, 17 Ekim Salı günü Monaco ile deplasmanda yapacağı  maçın hazırlıklarına teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde başladı.
 
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat  Demir Tesisleri'ndeki antrenmanda, Gençlerbirliği karşısında forma giyen  oyuncular salonda yenilenmeye yönelik çalışma yaptı.
 
Diğer oyuncular ise sahada 5'e 2 top kapma ile dar alanda oyun ve  kontrol pas çalışmasından sonra yarı sahada çift kale maç yaptı.  Siyah-beyazlılar, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
 
Beşiktaş, yarın akşam yapacağı idmanla Monaco karşılaşmasının  hazırlıklarını sürdürecek.

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