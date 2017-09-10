Beşiktaş'ta Lens ve Negredo beklentileri karşılayamadı

Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Porto maçı öncesi Cenk Tosun ve Ricardo Quaresma'yı yedeğe çekerek 11'de sahaya sürdüğü Alvaro Negredo ile Jeremain Lens beklentilere yanıt veremedi. Sağ kanatta etkisiz kalan Lens 60. dakikada yerini Quaresma'ya bırakırken, Negredo ise 71. dakikada Mitrovic'le değiştirildi. Güneş'in, Porto deplasmanında iki oyuncuyu da yeniden yedeğe çekmesi bekleniyor.

Porto rotasyonu

Süper Lig'in 4. haftasında Karabükspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş kadroda revizyona gitti. Sakatlıkları süren Adriano ve Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bekte Necip Uysal'a görev veren Güneş, forvette Cenk Tosun'un yerine Negredo, orta alanda Atiba'nın yerine Tolgay, sağ kanatta da Quaresma'nın yerine Jeremain Lens'e formayı teslim etti.

Cenk, Atiba ve Quaresma gibi milli takımdan dönen Medel'i de yedek soyunduran deneyimli teknik adam maç öncesi yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile çarşamba gecesi deplasmanda oynayacakları karşılaşma nedeniyle ilk 11'de rotasyon yaptığı dile getirdi.

Kaptan Necip

Karabük deplasmanında Beşiktaş'ta kaptanlık bandını Necip Uysal taktı. Birinci kaptan olan kaleci Tolga Zengin'in yedek kaldığı maçlarda kaptanlık görevini üstlenen Oğuzhan Özyakup pazubandı bu kez Necip'e teslim etti.

300 Beşiktaşlı!

Beşiktaşlı taraftarlar, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Kale arkası tribünde yer alan 300 kişilik siyah-beyazlı taraftar grubu maç öncesi oyunculara sevgi gösterisinde bulundu. Tribünleri büyük ölçüde dolduran Karabüksporlu seyirciler de takımlara destek verdi.