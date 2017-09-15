Beşiktaş'ta Medel, antrenmanı yarıda bıraktı

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde tamamı basına açık gerçekleştirilen antrenman, pas ve top kapma ile başladı. Siyah-beyazlı futbolcular, iki takıma ayrılarak yaptığı top kapma çalışmasıyla idmanı devam ettirdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmada minyatür kalede maç yapıldı. Daha sonra Porto maçında forma giyen oyuncular, çalışmayı tamamlarken, diğer oyuncular antrenmanı kurulan istasyonda yapılan şut çalışması ile noktaladı.

Porto maçı sonrası sol arka uyluk arka adelesinde kanama tespit edilen Oğuzhan Özyakup antrenmana katılmadı. Oğuzhan’ın Konyaspor maçında forma giyip giymeyeceği ise maç günü netleşeceği bildirildi.

Medel devam edemedi

Takımla birlikte idmana başlayan Şilili oyuncu Gary Medel ise antrenmanı yarıda bıraktı. Sağ uyluğunda ağrı hisseden tecrübeli oyuncu Teknik Direktör Şenol Güneş’in uyarısıyla antrenmandan çıkarıldı. Gary Medel’in tedbir amaçlı MR’ının çekileceği belirtildi.

Sakatlığı bulunan ve bireysel çalışmalarını bir süredir sürdüren Gökhan Gönül, takımla birlikte yapılan top kapma çalışmasının ardından fizyoterapistler eşliğinde bireysel çalışmalarını devam ettirdi.