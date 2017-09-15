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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sakatlandı

Beşiktaş, Porto maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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Beşiktaş, Porto maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
 
Beşiktaş kulubünden açıklama şu şekilde;
 
"Porto maçında sakatlanan oyuncumuz Oğuzhan Özyakup'un yapılan tetkikleri sonucu sol uyluk arka adelede (Biceps) zorlanmaya bağlı kanama tespit edilmiş olup, tedavisi başlanmıştır."

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