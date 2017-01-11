Beşiktaş'ta Osmanlıspor mesaisi

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmaların sabah bölümü basın mensuplarına kapalı olurken, günün ikinci idmanı ise medyaya açık olarak yapıldı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda futbolcular, istasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadılar. İdmanın son bölümünde bazı oyuncular ayrıca frikik çalışması yaptı.

Siyah-beyazlı ekipte izinli olan Aras Özbiliz antrenmana katılmazken, tedavisi devam eden Ömer Şişmanoğlu ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Beşiktaş, yarın gerçekleştireceği idmanla Osmanlıspor müsabakasının hazırlıklarını devam ettirecek.

Tolga ve Olcay korkuttu

Siyah-beyazlı oyuncular Tolga Zengin ve Olcay Şahan, antrenman sırasında yüzlerine top isabet etmesi nedeniyle kısa süreli sakatlık geçirdiler.

Başkan Orman antrenmanı izledi

Siyah-beyazlı takımın antrenmanını, kulüp başkanı Fikret Orman da takip etti.