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Babel'e ödenen rakamdan sonra Quaresma ücretine 'zam' yaptı!

Beşiktaş'ta Oğuzhan ve Quaresma yıllık 1 milyon 650 bin euro kazanırken, Babel'e 6 ay için ödenecek 1.2 milyon euro rahatsızlığa neden oldu.

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Oğuzhan ve Quaresma gibi yıldızlar bir sezon için 1 milyon 650 bin euro kazanırken, 31 yaşındaki Babel'e 6 ay için ödenecek 1.2 milyon euro tartışmalara neden oldu. Aboubakar'ın aldığı yüksek rakama (3.3 milyon euro) takılan Q7'nin; Babel'e ödenecek rakamdan sonra menajerine 2.5 milyon eurodan aşağı kesinlikle imza atmayacağını ilettiği bildirildi.
 
YARISINA BİLE GELİYORDU!
 
Deportivo'da 6 aylığına 110 bin euro'ya oynayan Babel, sezon başında bonservisi elinde Beşiktaş'a önerilmişti. Babel'in menajeri Haatrecht, 2 yıllık sözleşme karşılığında 2 milyon euro istemiş, Beşiktaş yönetimi ise 1+1 sezon için 850 bin euro'dan 1 milyon 700 bin euro önermişti. Sadece menajer 350 bin euro istediği için transfer gerçekleşmemişti.
 
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