Beşiktaş'ta Quaresma, Pepe, Medel ve Babel antrenmana katılmadı

Basına kapalı olarak yapılan antrenman 1 saat 30 dakikaya yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyon koşuları, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan Quaresma, Pepe, Medel ve Babel katılmadı.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın saat 14.00'te basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.