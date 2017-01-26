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Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Beşiktaş'ın, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'la oynadığı maçta Ömer Şişmanoğlu, sakatlanarak oyundan çıktı.

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Beşiktaş'ın Kayserispor'la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son maçında sakatlık yaşayan Ömer Şişmanoğlu oyuna devam edemedi. 27 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 15. dakikasında yerini Muhammed Enes Durmuş'a bıraktı.
 
Beşiktaş'ta Cenk Tosun da, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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