Beşiktaş'ta seçimli genel kurul başladı
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu bugün yapılıyor...
Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul bugün yapılıyor...
Akatlar Spor Kompleksi'nde saat 10.30'da başlayan kongrede aidatlarını yatıran 14 bin 456 üye, 20 sandıkta oy kullanabilecek.
Seçime, mevcut başkan Fikret Orman tek aday olarak girecek.
Yeni yönetimde 5 değişiklik
Başkan Fikret Orman yeni dönem yönetiminde 5 değişikliğe gitti. Ahmet Nur Çebi, Berk Hacıgüzeller, Erdal Torunoğulları, Hakan Kalkavan ve Emre Kocadağ yeni dönemde görev almayacak. Orman 2013’te başkanlık için yarıştığı Serdar Adalı’nın yanısıra Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Gökçe Meriçten ile Melih Aydoğdu’ya yönetiminde yer verdi.
İşte Orman'ın yönetim kurulu aday listesi:
Serdal Adalı
Umut Güner
Ahmet Ürkmezgil
Deniz Atalay
Hüseyin Yücel
Ahmet Kavalcı
Metin Albayrak
Cihat Kumuşoğlu
Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Hüseyin Mican
Hakan Özköse
Erdal Karacan
Gökçe Meriçten
Candaş Tolga Işık
Melih Aydoğdu
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