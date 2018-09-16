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Beşiktaş'ta seçimli genel kurul başladı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu bugün yapılıyor...

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Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul bugün yapılıyor...

Akatlar Spor Kompleksi'nde saat 10.30'da başlayan kongrede aidatlarını yatıran 14 bin 456 üye, 20 sandıkta oy kullanabilecek.

Seçime, mevcut başkan Fikret Orman tek aday olarak girecek.

Yeni yönetimde 5 değişiklik

Başkan Fikret Orman yeni dönem yönetiminde 5 değişikliğe gitti. Ahmet Nur Çebi, Berk Hacıgüzeller, Erdal Torunoğulları, Hakan Kalkavan ve Emre Kocadağ yeni dönemde görev almayacak. Orman 2013’te başkanlık için yarıştığı Serdar Adalı’nın yanısıra Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Gökçe Meriçten ile Melih Aydoğdu’ya yönetiminde yer verdi.

İşte Orman'ın yönetim kurulu aday listesi:

Serdal Adalı

Umut Güner

Ahmet Ürkmezgil

Deniz Atalay

Hüseyin Yücel

Ahmet Kavalcı

Metin Albayrak

Cihat Kumuşoğlu

Şafak Mahmutyazıcıoğlu

Hüseyin Mican

Hakan Özköse

Erdal Karacan

Gökçe Meriçten

Candaş Tolga Işık

Melih Aydoğdu

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