Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ya Aguilar ya Mitrovic!

Babel’den sonra bir an önce stoper transferini de bitirmek için yoğun bir mesai harcayan Beşiktaş Yönetimi, tüm yoğunluğunu Felipe Aguilar ile Matej Mitrovic üzerine vermeye başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mesias, Vida ve Rakitsky gibi isimleri çok para istemeleri ve Türkiye’yi tercih etmemeleri nedeniyle liste dışı bırakan yönetim, Aguilar ile Mitrovic’i ön plana aldı.
 
Kolombiya’nın Atletico Nacional takımında oynayan Aguilar ile Hırvatistan’ın HNK Rijeka takımında forma giyen Mitrovic ikilisinden birini transfer etmek için uğraşan Beşiktaş Yönetimi, Sobol transferine ise stoper aldıktan sonra el atacak. Genç sol bek ile her konuda anlaşan fakat biraz zaman isteyerek resmi imzayı atmayan siyah-beyazlılar, forvet transferini de bu hafta çözmeye çalışacak.
 
Sürpriz bir şekilde Beşiktaş’ın Antalya kampına dün gelen Başkan Fikret Orman, bu kez Samuel Eto’o transferini noktalamaya çalışacak. Bir süredir bu oyuncuyla görüşen ve önemli mesafe alan siyah - beyazlı yönetim, Kamerunlu oyuncuyu en kısa zamanda Antalya kampına yetiştirmek istiyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Üç ton parası olan adam piyango çıkmadı diye seviniyor

Üç ton parası olan adam piyango çıkmadı diye seviniyor

Ortaköy saldırısıyla bağlantılı şüpheliler yakalandı

Ortaköy saldırısıyla bağlantılı şüpheliler yakalandı

Teröristlerin cami ve okullara verdiği zarar görüntülendi

Teröristlerin cami ve okullara verdiği zarar görüntülendi

Saldırıya uğrayan gece kulübünün içinden ilk görüntüler

Saldırıya uğrayan gece kulübünün içinden ilk görüntüler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA