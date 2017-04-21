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Gökhan Gönül, Adriano ve Quaresma'nın durumları maç günü belli olacak

UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Beşiktaş, gözünü Süper Lig'e çevirdi. Lyon maçında sakatlık yaşayan Gökhan Gönül, Adriano ve Quaresma'nın durumları maç günü netlik kazanacak.

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UEFA Avrupa Ligi'ne penaltı atışları sonucu çeyrek finalde veda eden Beşiktaş, rotasını Süper Lig'e çevirdi. 61 puan ile lider durumda bulunan Siyah Beyazlılar, Adanaspor engelini aşarak bir sonraki hafta oynayacağı Başakşehir maçına kayıpsız çıkmak istiyor.

Pazartesi Vodafone Arena'da yapılacak mücadele öncesi sakatlığı bulunan oyuncuların durumu teknik heyeti düşündüyor. Lyon maçında sağ adalesindeki sakatlığı nükseden Adriano'nun yanı sıra Quaresma ve Gökhan Gönül farklı adaleleriden sorun yaşadı. 3 futbolcunun da tedavilerine başlanırken, Adanaspor maçında oynayıp oynayamayacakları Pazartesi günü netlik kazanacak.

Teknik direktör Şenol Güneş, bir sonraki hafta oynanacak Başakşehir maçını düşünerek bu üç ismi riske etmeyebilir. Sağlık heyetinden gelecek raporu bekleyen Güneş, maç öncesi yapılacak son antrenmanda kararını verecek.

Siyah Beyazlılar'da sarı kart cezalısı Cenk Tosun mücadelede forma giyemeyecek. Adanaspor karşından tek forvet görevini Aboubakar üstlenecek. (NTV Spor)

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