Beşiktaş'tan 96.4 milyon dolarlık anlaşma
Beşiktaş, Denizbank A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile 96.4 milyon dolar değerinde kredi sözleşmesinin imzalandığını borsaya bildirdi.
İşte Beşiktaş'ın KAP'a gönderdiği kredi açıklaması;
05.07.2017 Tarihinde yaptığımız bildirimde Şirketimiz ile Denizbank A.Ş ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş (konsorsiyum bankaları) arasında, güncel banka kredilerinin refinansmanı ve ticari borçların finansmanında kullanılmak üzere 96.400.000 USD muadili kredi kullanımı konusunda mutabakata vardığımız kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Söz konusu kredi üzerindeki çalışmalar devam etmekte olup nihai kredi sözleşmesi imzalandığında kamuoyu bilgilendirilecektir.
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