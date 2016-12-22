Beþiktaþ'tan flaþ Aboubakar açýklamasý

Sezon baþýnda Portekiz devi Porto’dan satýn alma opsiyonuyla kiralanan Vincent Aboubakar, Beþiktaþ’ta sergilediði performansla beklenenin altýnda kalmýþtý. Takýmýn Alman golcüsü Mario Gomez’in yerine Kartal’a kazandýrýlan Kamerunlu futbolcu, 13 lig maçýnda sadece 2 kez rakip fileleri havalandýrarak teknik direktör Þenol Güneþ’i hayal kýrýklýðýna uðrattý.

Önceki akþam Boluspor’la oynanan Türkiye Kupasý karþýlaþmasýna da ilk 11’de baþlayan 24 yaþýndaki futbolcu, üst üste kaçýrdýðý pozisyonlar sebebiyle yine eleþtirilerin hedefi oldu. Siyah-Beyazlý taraftarlar, özellikle Twitter üzerinden Aboubakar’ý eleþtiri yaðmuruna tutarken bu futbolcuyla ilgili olarak bir açýklama da Beþiktaþ Yönetimi’nden geldi.

Opsiyonu 10 milyon Euro

Beþiktaþ Yönetim Kurulu Basýn Sözcüsü Metin Albayrak, tecrübeli oyuncunun sözleþme detaylarýyla ilgili olarak bilgilendirmede bulundu. Sezon baþýnda yapýlan imza töreninde Baþkan Fikret Orman’ýn yaptýðý, “Aboubakar’ý kiraladýk ama 4 yýllýk anlaþmamýzý þimdiden yaptýk. 10 milyon Euro’luk satýn alma opsiyonu var” sözlerine açýklýk getiren Albayrak, “Aboubakar’ýn bonservisini almadýk. Sadece opsiyonu var. Baþkan, bu opsiyonu almamýz halinde 4 senelik kontratýmýz olduðunu belirtmiþti. Sezon sonunda durumuna bakarýz, istemezsek almayýz” ifadelerini kullandý.

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