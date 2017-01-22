Beşiktaş'tan flaş Tolgay açıklaması

Beşiktaş, Trabzonspor'un Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattığı yönünde basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcumuz Tolgay Arslan'ın Trabzonspor'a transfer olduğu yönünde bugün basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'tan Olcay Şahan'ı kadrosuna katan Trabzonspor'un, Tolgay Arslan için de girişimlerini sürdürdüğü ve kiralama teklifi üzerinde bir anlaşma yapmayı planladığı kaydedilmekteydi.

Bordo-mavili kulüp daha önce de Tolgay Arslan'ı istemiş ancak yıldız futbolcu, siyah-beyazlıları tercih etmişti.