Beþiktaþ'tan flaþ transfer açýklamasý

Beþiktaþ Baþkaný Ahmet Nur Çebi, Quaresma ve Kerim Frei'in akibetleri dýþýnda Samuel Eto'o ve stoper transferi hakkýnda konuþtu. Ýþte Çebi'nin sözleri:

GÖRÜÞMELER YAPILIYOR

"Planlamada aslýnda her þeyi dört dörlük yapamazsýnýz ama biz yeterli görüyorduk. Caner Gökhan ve Talisca'nýn sakatlanmasý Oðuzhan'ýn da sezon baþý uzak kalmasý gibi uzun süreçlerde sakatlýklar yaþandý.Devre arasýnda bunlardan kaynaklanan sebeplerle takviyeler olacaktýr diye düþünüyorum. Sol stoper, bek ve sað açýk pozisyonlarý için scout ekibi çalýþmalarý yaptý ve görüþmeler devam ediyor."

"ETO'O AKLIMIZDAN GEÇÝYOR AMA..."

Siyah beyazlýlarda sezon baþýnda gündeme gelen fakat transferi gerçekleþmeyen Samuel Eto'o, Aboubakar'dan beklenen verimin alýnamamasý sonucu yeniden gündeme gelmiþti. Bu konuyla ilgili da konuþan Ahmet Nur Çebi, "Eto'o aklýmýzdan geçiyor konuþuluyor ama, þu an için planlamamýz içinde yok." ifadelerini kullandý.

FREÝ GÝDÝYOR MU?

Spor Toto Süper Lig takýmlarýndan Medipol Baþakþehir ve Antalyaspor'un resmen istediði, yöneticilerin de açýkladýðý Kerim Frei'ýn durumuyla alakalý da konuþan Ahmet Nur Çebi, Kerim bizim için geleceði olan bir oyuncu. Bu nedenle onu satmak gibi bir niyetimiz yok." ifadelerini kullandý.

QUARESMA AÇIKLAMASI...

Ahmet Nur Çebi, Ricardo Quaresma'nýn merak edilen durumu ve sözleþmesiyle alakalý olarak ise, Quaresma ile sözleþme uzatma fikri var. Takýmda tecrübeli oyuncularýn da olmasý gerekiyor. Görüþmelerimiz sürüyor." diye konuþtu.

"ROTAMIZ GÜNEY AMERÝKA"

Baþkan Fikret Orman'ýn da bizzat doðruladýðý ve stoper almayý düþündüklerini söylediði transfer hakkýnda Ahmet Nur Çebi, rotalarýnýn Güney Amerika olduðunu belirtti. Çebi, "Stoper mevki Güney Amerika'dan olacak. Oradan birkaç kiþi var. Ýsim vermememiz gerekiyor, çalýþmalar devam ediyor." diye konuþtu.