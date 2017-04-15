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Olayları lehine çevirmeye çalışan Lyon'a Beşiktaş'tan karşı atak

Beşiktaş yönetimi, Lyon ile oynanan maç öncesinde stat dışı ve içinde yaşanan taraftar olaylarını lehine çevirmek için düğmeye basan Fransızlara karşı atağa kalkıyor.

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Parc OL Stadyumu’nda iki takım taraftarı arasındaki kavganın ardından manipülasyona başlayan Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, İstanbul’daki rövanşın seyircisiz oynanması gerektiğini belirtip gerekli başvuruları yapacaklarını söylemişti.
 
Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş Kulübü, herhangi bir seyircisiz maç oynama ya da saha kapama cezası almamak için TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile geçen hafta UEFA yönetimine giren Servet Yardımcı’nın devreye girmesini ve önlem almaları için gerekli çalışmaları yapmalarını istedi.
 
‘BİZ SADECE 3 BİN KİŞİDEN SORUMLUYUZ’
 
Fransızlar’ın; UEFA’da yapacağı lobiye bir anlamda karşı lobi başlatacak olan Siyah-Beyazlılar ayrıca, rövanşın seyircisiz oynanmaması gerektiğini belirtip asıl sorumluların Lyon Kulübü olduğunun altını çizecek.
 
Beşiktaşlı yetkililer yapacakları savunmada maç sabahı gerçekleştirilen güvenlik toplantısında, sadece misafir tribününde yer alan yaklaşık 3 bin biletli Siyah-Beyazlı taraftardan sorumlu olduklarını, münferit bilet alan taraftarların güvenliklerinden Fransızlar’ın mesul oldukları yönünde alınan kararı da savunmasında tekrarlayacak.
 
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