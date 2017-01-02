Beşiktaş Domagoj Vida'yla anlaşmaya vardı

Babel’i renklerine bağlayarak hücum hattını güçlendiren Siyah-Beyazlı yönetim, stoperdeki sorunu çözmek için de büyük çaba sarf ediyor.

Bir süredir Cruzeiro forması giyen Manoel Messias’la temas halinde olan Beşiktaş, Brezilya ekibiyle ve oyuncuyla anlaşma sağlamıştı. Fakat 26 yaşındaki stoperin bonservisinin bir bölümüne sahip olan eski kulübü Atletico Paranaense’nin satıştan pay istemesi sebebiyle pazarlıklar kızışmıştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Messias’ın maliyetinin 7-8 milyon Euro’ya yükselmesi üzerine yönetim, Sambacı’dan vazgeçip rotayı Ukrayna’ya çevirdi.

DINAMO KIEV 5.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Sezon başında da çok istediği fakat transfer edemediği Domagoj Vida’yı yeniden gündemine alan Siyah-Beyazlılar, oyuncunun menajeriyle temas kurdu.

27 yaşındaki Hırvat savunmacıyı Türkiye’ye gelme konusunda ikna eden yönetim, Ukrayna ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor. Dinamo Kiev’in Vida için 5.5 milyon Euro istediği öğrenilirken, 4.5 milyon Euro vermeye hazır olan Kartal’ın 5 milyon Euro’ya kadar çıkabileceği belirtildi.

Başkan Fikret Orman’ın çok beğendiği, teknik direktör Şenol Güneş’in de alınmasını özellikle istediği tecrübeli yıldıza 2+1 yıllık sözleşme imzalatmayı planlayan Beşiktaş, transferi devre arası kampına yetiştirmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'A RAKİP OLMUŞTU

Kartal’ın transfer gündemindeki Domagoj Vida, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynanan grup maçlarında Siyah-Beyazlılar’la iki kez rakip olmuştu... Gerek Vodafone Arena’da gerekse Ukrayna’daki maçlarda çok iyi bir performans gösteren 27 yaşındaki stoper, futboluyla alkış toplamıştı. Vida, İstanbul’daki maçta Kartal, 1-0 öndeyken Talisca’nın ağlara giden şutunu çizgiden çıkarmıştı.