Beşiktaş'tan Klaas Jan Huntelaar'a kanca
Siyah-Beyazlılar, Schalke 04’ün yıldız ismi Klaas-Jan Huntelaar’ı da listesine aldı. Hollandalı yıldızı alternatif isim olarak belirleyen yönetimin, 33 yaşındaki futbolcu için 1.5 milyon Euro’luk (5.7 milyon TL) teklifte bulunduğu bildirildi.
- Fanatik
Forvet transferi konusunda B Planı’nı hazırlayan Siyah-Beyazlılar, Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04’ün Hollandalı golcüsü Klaas-Jan Huntelaar’a da kancayı taktı.
Menacerler aracılığıyla kulübe önerilen 33 yaşındaki futbolcuyu listesine ekleyen yönetimin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu için kulübüne 1.5 milyon Euro’luk (5.7 milyon TL) teklifte bulunacağı bildirildi. Son 7 sezondur Schalke forması giyen Huntelaar’ın, Alman ekibinin sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini uzatmaya olumlu bakmadığı için Beşiktaş’a transfer olmaya sıcak baktığı konuşuluyor.
Bu sezon 3 golü var
Bundesliga ekibinde bu sezon Breel Embolo’nun yedeği konumunda bulunan Huntelaar, Schalke 04’te 10 karşılaşmaya çıkmıştı. Başarılı oyuncu, takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.